Festival Thermos 4ème édition Rue Jean Zay Le Relecq-Kerhuon, samedi 2 mars 2024.

Festival Thermos 4ème édition Rue Jean Zay Le Relecq-Kerhuon Finistère

Partage, émerveillement et amusement au Relecq-Kerhuon, crée du lien entre les artistes et le public autour de performances, de spectacles, d’entresorts et d’autres propositions artistiques originales… audacieuses parfois, pleines d’humanité toujours. Des occasions de trinquer et se régaler dans un lieu scénographié qui racontera une histoire.

Quelques mots sur 4è édition du festival Thermos :

Une attraction skiable mécanisée et une avalanche de peluches

Un four à pizzas ambulant, des musiques aromatiques et des pizzas cuisinées

Deux acrobates pleins de force et d’agilité dans un rythme effréné

Une forêt perdue dans la brume sauvage, ou l’inverse…

La fanfare qui crin groovy, très funky et un poil disco

Une veillée pleine d’amour, un bijou de poésie avec de vrais bouts de Nous dedans

Des chorales du coin engagées

Ce clown attachant aux maladresses précieuses

Et beaucoup + encore !!! .

Rue Jean Zay Le Relecq Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne culture@mairie-relecq-kerhuon.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-10



L’événement Festival Thermos 4ème édition Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole