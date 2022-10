Festival Thermos #3 Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistre

Le Relecq-Kerhuon

Festival Thermos #3 Le Relecq-Kerhuon, 14 février 2023, Le Relecq-Kerhuon. Festival Thermos #3

Le Relecq Kerhuon Rue Jean Zay Le Relecq-Kerhuon Finistre Rue Jean Zay Le Relecq Kerhuon

2023-02-14 – 2023-02-26

Rue Jean Zay Le Relecq Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon

Finistre RÉJOUISSEZ-VOUS, LE FESTIVAL THERMOS FAIT SON RETOUR AU CŒUR DE L’HIVER !

Tous les éléments qui font le succès du festival Thermos seront présents : une programmation artistique pluridisciplinaire, un large choix pour tous les publics, des rendez-vous atypiques, spectaculaires ou intimistes, un espace bar & petite restauration pour prolonger l’expérience, et un lieu scénographié qui raconte à lui seul une histoire. Avis aux curieux, aux gourmands, aux intrépides, aux jeunes et à leurs aînés, aux adultes et à leurs enfants, aux solitaires et aux avides de rencontres… Nous sommes impatients de partager cet événement culturel avec vous. UNE SCÉNOGRAPHIE EFFERVESCENTE SIGNÉE LE STUDIO DU COIN À l’occasion de cette nouvelle édition du festival Thermos, la scénographie du festival sera confiée aux artistes designers du Studio du Coin. Les espaces d’accueil, de billetterie, de restauration et de bar seront pensés et aménagés comme une invitation à embarquer pour un voyage à l’autre bout de la galaxie, à la découverte d’une nouvelle planète : Planète Thermos, système LRK, galaxie 29. « Attention ! Une forte activité volcanique y a été détectée. Il semblerait aussi qu’une forme de vie ait réussi à exister dans cet environnement extrême ! ». Basé à Brest, le Studio du Coin est un collectif de designers plasticiens qui placent les dimensions sociale et écologique au centre de leur pratique. Misant sur une participation active du public de la création à la fabrication, leur objectif est d’employer des ressources matérielles de récupération et de collecte. 1 LIEU. 12 JOURS. 15 COMPAGNIES ET ARTISTES

20 SPECTACLES ET RENDEZ-VOUS À VIVRE Rituel théâtralo-apéritif, spectacle musical, concerts, théâtre d’origami, conte dansé, cirque d’objets, seul-en-scène, journée jeux, entresort photographique, et d’autres surprises. Nous pouvons déjà vous révéler que lors de Thermos#3, les amoureux comme les cœurs à prendre fêteront la Saint-Valentin ; que vous relèverez le défi de faire un tour du monde en 80 secondes ; qu’un oignon, aussi piquant soit-il, vous invitera à lâcher prise ; que les plus joueurs d’entre vous se réjouiront du retour du délirant Bingo de la Rade… Encore un peu de patience, la programmation complète et détaillée sera dévoilée en janvier. culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/thermos3/ Rue Jean Zay Le Relecq Kerhuon Le Relecq-Kerhuon

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Le Relecq-Kerhuon Autres Lieu Le Relecq-Kerhuon Adresse Le Relecq-Kerhuon Finistre Rue Jean Zay Le Relecq Kerhuon Ville Le Relecq-Kerhuon lieuville Rue Jean Zay Le Relecq Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Departement Finistre

Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-relecq-kerhuon/

Festival Thermos #3 Le Relecq-Kerhuon 2023-02-14 was last modified: by Festival Thermos #3 Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon 14 février 2023 Finistre Le Relecq Kerhuon Rue Jean Zay Le Relecq-Kerhuon Finistre Le Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon Finistre