Festival Théâtre Jeunes Amateurs Thue et Mue

Thue et Mue

Festival Théâtre Jeunes Amateurs Place des Canadiens – Bretteville L'Orgueilleuse Le Studio Thue et Mue

2022-05-13 15:30:00 – 2022-05-13 18:30:00

Thue et Mue Calvados Thue et Mue La 1ère édition du Festival Théâtre Jeunes Amateurs organisée par la commune de Thue et Mue aura lieu les 13 et 14 mai prochains au Studio.

Ce temps fort autour de la pratique théâtrale s’adresse aux jeunes normands, collégiens et lycéens, qui suivent des ateliers de théâtre, soit au sein de leur établissement, soit dans des structures extérieures (MJC, associations, …). Les groupes auront la possibilité de présenter au Studio un extrait de leur choix ou une pièce travaillée dans l’année.

Le public est donc invité à assister aux représentations des élèves du Collège Dunois, du lycée Victor Hugo, du lycée Salvador Allende, du lycée Sainte Marie, de la MJC Hermanville-Colleville et de la Bibi.

Le metteur en scène, scénographe, comédien et acteur à la télévision Laurent Frattale sera le parrain de cette 1ère édition.

