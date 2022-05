Festival Théâtre et Musique Popul’Eyre Salles, 4 juin 2022, Salles.

Festival Théâtre et Musique Popul’Eyre Rue du Château Parc du Château de Salles Salles

2022-06-04 – 2022-06-04 Rue du Château Parc du Château de Salles

Salles Gironde

Un festival tout près de chez vous, rien que pour vous! Au programme des spectacles de théâtre et de musique reconnus. Et aussi tout au long de la journée un village associatif dynamique avec des animations et des ateliers pour petits et grands. Entrée libre et restauration sur place assurée par des foodtrucks.

+33 6 31 90 55 67

Populeyre

Rue du Château Parc du Château de Salles Salles

