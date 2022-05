Festival Théâtre en Rance Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Cette année, le festival fête ses 30 ans !

4 jours de spectacles, d’échanges, de rencontres entres professionnels et amateurs. Programme complet disponible en photo ci-dessus ou en cliquant sur “site web” à droite. Dinan

