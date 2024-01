Festival Théâtre en Cotentin/ Vole Eddie vole Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église, dimanche 3 mars 2024.

Festival Théâtre en Cotentin/ Vole Eddie vole Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église Manche

« Vole Eddie vole ! » à voir en famille ! Cette création 2023 est une comédie basée sur une histoire vraie qui porte les valeurs de l’olympisme la réalisation de ses rêves et le dépassement de soi. On suivra le jeune héros dans une histoire forte, émouvante et bourrée d’espoir.

Rencontre avec les comédiens. Buvette.

Halle 901

« Un destin hors du commun » Le Parisien

« Trois comédiens remarquables » Vaucluse matin

« Un spectacle tout en émotion » L’oeil d’Olivier

« Vole Eddie vole ! » à voir en famille ! Cette création 2023 est une comédie basée sur une histoire vraie qui porte les valeurs de l’olympisme la réalisation de ses rêves et le dépassement de soi. On suivra le jeune héros dans une histoire forte, émouvante et bourrée d’espoir.

Rencontre avec les comédiens. Buvette.

Halle 901

« Un destin hors du commun » Le Parisien

« Trois comédiens remarquables » Vaucluse matin

« Un spectacle tout en émotion » L’oeil d’Olivier .

Saint-Pierre-Eglise Place de l’Abbé de Saint-Pierre

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie theatreencotentin@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 16:00:00

fin : 2024-03-03 17:30:00



L’événement Festival Théâtre en Cotentin/ Vole Eddie vole Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Cotentin Le Val de Saire