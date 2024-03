Festival Théâtre en Cotentin Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église, samedi 2 mars 2024.

Festival Théâtre en Cotentin Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église Manche

Samedi

Un festival de théâtre professionnel pendant trois jours à Saint-Pierre-Eglise, hors période estivale, pour s’adresser à tous les publics et créer des souvenirs communs.

Cette première édition est ancrée dans la riche actualité de 2024 le 80e anniversaire du débarquement dans la Manche avec notamment « Kessel la liberté à tout prix » proposé lundi 4 mars à 20h.

A l’affiche également « Le vilain petit canard » (samedi) et « Vole Eddie vole » (dimanche).

Réservation sur HelloAsso/Théâtre en Cotentin.

Un festival de théâtre professionnel pendant trois jours à Saint-Pierre-Eglise, hors période estivale, pour s’adresser à tous les publics et créer des souvenirs communs.

Cette première édition est ancrée dans la riche actualité de 2024 le 80e anniversaire du débarquement dans la Manche avec notamment « Kessel la liberté à tout prix » proposé lundi 4 mars à 20h.

A l’affiche également « Le vilain petit canard » (samedi) et « Vole Eddie vole » (dimanche).

Réservation sur HelloAsso/Théâtre en Cotentin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-04 21:30:00

Place de l’Abbé de Saint-Pierre Halle 901

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie theatreencotentin@gmail.com

L’événement Festival Théâtre en Cotentin Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2024-02-28 par CDT Manche