Festival Théâtre en Cotentin/ Le vilain petit canard Saint-Pierre-Église, samedi 2 mars 2024.

Festival Théâtre en Cotentin/ Le vilain petit canard Saint-Pierre-Église Manche

« Le vilain petit canard ». Venez découvrir ce très joli spectacle alliant conte, mime et musique qui prône, auprès du jeune public, l’acceptation de l’autre et de ses différences, la tolérance et l’empathie.

Meilleur spectacle jeunes public des p’tits Molières 2018. A partir de 3 ans.

Halle 901

Ce qu’en disent les critiques :

« On aime beaucoup » Télérama

« Incarné avec magie » Le Parisien

« Le vilain petit canard ». Venez découvrir ce très joli spectacle alliant conte, mime et musique qui prône, auprès du jeune public, l’acceptation de l’autre et de ses différences, la tolérance et l’empathie.

Meilleur spectacle jeunes public des p’tits Molières 2018. A partir de 3 ans.

Halle 901

Ce qu’en disent les critiques :

« On aime beaucoup » Télérama

« Incarné avec magie » Le Parisien .

Place de l’Abbé de Saint-Pierre

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie theatreencotentin@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-02 16:50:00



L’événement Festival Théâtre en Cotentin/ Le vilain petit canard Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Cotentin Le Val de Saire