Festival Théâtre en Cotentin/ Kessel, la liberté à tout prix ! Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église, lundi 4 mars 2024.

Festival Théâtre en Cotentin/ Kessel, la liberté à tout prix ! Saint-Pierre-Eglise Saint-Pierre-Église Manche

« Kessel, la liberté à tout prix ! »

Joseph Kessel, écrivain, grand journaliste, résistant, aventurier, à la vie romanesque il a traversé le XXe siècle et signé le fameux Chant des partisans.

Ce formidable seul-en-scène triomphe à Paris. Il vous emportera dans les tourbillons de sa vie, de

la Première Guerre mondiale aux steppes afghanes en passant par la Résistance. A partir de 12 ans

Halle 901

« Flamboyant. Il y a une magie Franck Desmedt » Télérama TTT

« Un spectacle écrit d’une plume enlevée et mis en scène avec maestria » Le Figaro

« Kessel, la liberté à tout prix ! »

Joseph Kessel, écrivain, grand journaliste, résistant, aventurier, à la vie romanesque il a traversé le XXe siècle et signé le fameux Chant des partisans.

Ce formidable seul-en-scène triomphe à Paris. Il vous emportera dans les tourbillons de sa vie, de

la Première Guerre mondiale aux steppes afghanes en passant par la Résistance. A partir de 12 ans

Halle 901

« Flamboyant. Il y a une magie Franck Desmedt » Télérama TTT

« Un spectacle écrit d’une plume enlevée et mis en scène avec maestria » Le Figaro .

Saint-Pierre-Eglise Place de l’Abbé de Saint-Pierre

Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie theatreencotentin@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 20:00:00

fin : 2024-03-04 21:30:00



L’événement Festival Théâtre en Cotentin/ Kessel, la liberté à tout prix ! Saint-Pierre-Église a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Cotentin Le Val de Saire