FESTIVAL THÉÂTRE D’IMPROVISATION Metz, 24 mars 2022, Metz.

FESTIVAL THÉÂTRE D’IMPROVISATION SALLE BRAUN 18 rue Mozart Metz

2022-03-24 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-26 23:00:00 23:00:00 SALLE BRAUN 18 rue Mozart

Metz Moselle Metz

Jeudi 24 mars

20h00 : Match d’ouverture à trois équipes Maroc / Belgique / France

C’est le début du festival… Dans les coulisses, la tension est monte ; l’arbitre ajuste son micro, les joueurs enfilent leurs vareuses, l’excitation est à son comble… Derrière le rideau : le murmure du public, des petits cartons rouges et bleus. Puis les lumières s’éteignent, la musique résonne dans le théâtre, ça y est, il faut y aller.

Ouverture du rideau : 20h00. Venez, vibrez, votez !

***

Vendredi 25 mars

14h00 : Match pour les « scolaires »

Match entre 2 équipes de jouteurs improvisant sur des thèmes inconnus, après 20 secondes de réflexion seulement. Leurs performances sont départagées par vos votes après chaque improvisation. Un arbitre intervient pour animer la rencontre et imposer des contraintes de jeu aux jouteurs. Un grand classique des spectacles d’improvisation pour débuter ce festival, à ne manquer sous aucun prétexte.

20h00 : Royal Rumble (3 ou 4 équipes)

Dans l’esprit du catch et de joutes endiablées, les trios s’affronteront tour à tour sous la houppe d’un maître du jeu intransigeant. Tous les coups sont permis dans le respect des catégories et contraintes imposées, pour s’affronter certes mais avant tout offrir les meilleures histoires. Imagination, mots et répliques seront au rendez-vous pour le plaisir du public !

Premières sueurs à 20h00.

22h30 : Concept | In tenebris

Le Maître des Ténèbres doit envoyer des pénitents vers le purgatoire. Les prétendants se livreront un combat endiablé pour être sauvé, mais seul sera délivré le plus généreux, aux yeux des Gardiens, qui seront dans le public.

Spectacle basé sur la psychologie, la condition humaine, les relations, les émotions, les sentiments partagés ou non, les côtés sombres mais aussi l’amour, la joie, le désir… ainsi que le bien et le mal qui nous animent, levée du voile 22h30.

***

Samedi 26 mars

13h30 : Atelier d’initiation

“L’impro ce n’est pas facile” “Je n’y arriverai pas” “Quelle imagination pour faire tout ça” “J’oserai jamais”. Découvrons ensemble lors d’un atelier d’initiation, ouvert à tous, qu’avec un peu d’écoute et de bienveillance, on arrive très vite à s’amuser ! Premiers exercices d’échauffement : 13h30. (Gratuit et Ouvert à tous.)

15h00 : Concept | Jam

Spectacle familial & convivial où tout le monde joue ! Spectateur ou jouteur, débutant ou confirmé, il suffit de ettre son nom dans la boîte et si vous êtes tiré au sort sur scène vous monterez pour improviser sur le thème et la catégorie donnée. Le tirage au sort décidera pour le plaisir de partager ensemble les joies de l’imporivisation théâtrale.

Tous sur scène à 17h00.

17h00 : Show des Loisirs

Ils sont arrivés au Minou cette année, ou pas, ils ont faim et de l’énergie à revendre ! Parmi eux, tous les profils, tous différents mais la même envie de partager l’impro… Ssoyez là pour les soutenir.

Premiers coups de griffe à 17h00.

20h00 : Grand Match de clôture à 3 équipes

Maroc, Belgique et France au rendez-vous, pour clore ensemble les festivités ; un match oui mais les trois équipes se rencontrent dans un format sans merci où l’arbitre mènera la danse pour notre plus grand plaisir.

Coup de sifflet international dès 20h00.

+33 6 81 79 86 68 https://www.helloasso.com/associations/minou-mouvement-d-improvisation-novateur-ouvert-et-utile

Le Minou

