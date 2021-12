Bouguenais Centre Marcet Loire-Atlantique, Nantes Festival Théâtre de l’Ultime Centre Marcet Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 12 € (sauf « Les aventures incroyables de Kenneth Cook » : gratuit) Réservation de préférence sur internet : theatredelultime.fr ou 09 80 59 60 77 / 06 95 44 98 39 Le Théâtre de l’Ultime organise un Festival du 19 au 30 décembre 2021, à la salle Marcet de Bouguenais.Au programme : « Qu’est-ce que le théâtre ? » – Comédie de Hervé Blutsch et Benoît Lambert – Conférence loufoque avec Loïc Auffret et Claudine Bonhommeau – 55 min.> Lundi 20 déc. à 20h – Dimanche 26 déc. à 17h – Jeudi 30 déc. à 20h « Chroniques d’un petit pays » – Comédie satirique avec Damien Reynal – 1h10> Dimanche 19 déc. à 17h – Mardi 21 déc. à 20h – Lundi 27 déc. à 20h « Pourquoi semblable chose m’est arrivée » – Comédie philosophique et sociale de et avec Delphy Murzeau – 1h15> Jeudi 23 déc. à 20h – Lundi 27 déc. à 18h – Mardi 28 déc. à 20h »delcarmen » – Concert intime avec Julia Gómez (chant) et Mathieu Pichon (guitares) – 1h15> Mercredi 22 déc. à 20h – Mercredi 29 déc. à 20h « Les aventures incroyables de Kenneth Cook » – Récits d’aventures improbables – Lecture de Georges Richardeau – 45 min. / gratuit> Dimanche 19 déc. à 16h – Jeudi 23 déc. à 19h – Dimanche 26 déc. à 16h Centre Marcet adresse1} Bouguenais 44340 09 80 59 60 77 https://theatredelultime.fr/festivalultime2021.html

