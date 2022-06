Festival Théâtre Côté Cour – Le bourgeois gentilhomme, 9 juillet 2022, .

Festival Théâtre Côté Cour – Le bourgeois gentilhomme



2022-07-09 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-09 23:00:00 23:00:00

23 23 La Compagnie Jean-Daniel Laval vous présente une comédie endiablée qui a fait de Monsieur Jourdain un personnage de légende. Monsieur Jourdain prétend sortir de sa condition bourgeoise en singeant les manières d’un noble. Mais, avec une naïveté qui n’a d’égale que sa prétention, il se laisse duper par l’apparence d’un hôte qu’on lui présente comme le fils du Grand Turc et auquel il destine sa fille.

Comédie-Ballet en cinq actes, “Le Bourgeois Gentilhomme“ est sans doute l’une des pièces les plus réjouissantes de Molière, qui s’en prend à un travers

bien courant à toutes les époques : la prétention, si commune au parvenu, de faire figure dans le monde en imitant les manières de la noblesse.

Compagnie Jean-Daniel Laval.

De Molière. Mise en scène : Jean-Daniel Laval. Avec

Mathilde Puget, Anne Ruault, Amélie Gonin, Gwenael

Ravaux, Antoine Seguin, Elrick Thomas, Alexandre

Tourneur et Jean-Daniel Laval.

La plus célèbre comédie de Molière

+33 4 90 56 00 82

