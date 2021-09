Paris Square Juliette Dodu île de France, Paris FESTIVAL THÉÂTRE AU JARDIN #6 Square Juliette Dodu Paris Catégories d’évènement: île de France

EN ROUTE POUR LE FESTIVAL THÉÂTRE AU JARDIN #6 ! La 6ème édition du Festival THÉÂTRE AU JARDIN aura lieu le premier week-end de septembre, les samedi 4 et dimanche 5 Août au Square Juliette Dodu et au square du Chalet – Paris 10e, de 14h à 20h !

La compagnie “A toi Théâtre” organise cette année le 6 ème FESTIVAL THÉÂTRE AU JARDIN pour tous publics et en particulier les habitants du 10ème arrondissement de Paris au Square Juliette Dodu situé dans les quartiers populaires du 10ème, à proximité de la Grange aux Belles.

Incitation à la rencontre, la Cultures’invite dans la Nature ! Au programme le samedi 4 et le dimanche 5 Août 2021 (sous réserve) : – LES LECTRICES ET LES LECTEURS de A TOI THÉÂTRE – ORGUE DE BARBARIE avec Eric et Valérie – MOMENT BAROQUE avec Jérome Chaboseau – VOYAGE INDIEN au Tabla et à la Sitar avec Mosin Kawa Duo – DANSE AFRICAINE avec NGamb’art – SCÈNE OUVERTE avec l’atelier Intergénérationnel de A TOI THÉÂTRE – GOÛTER 0 DÉCHET préparé par L’association Robert Desnos, l’AJAM et l’ association Dena’ – Avec les stands SEMIS DE POÈME, LIRE UN LIVRE de L’Association des Tunisiens en France (ATF), BEAUTÉ DES MAINS avec NADA ainsi que l’ATELIER COIFFURE avec Hortense. Spectacles -> Théâtre Square Juliette Dodu Rue Juliette Dodu Paris 75010

Contact :A TOI THEATRE 0614011069 ftj.atoitheatre@gmail.com https://www.atoitheatre.net https://www.facebook.com/cieatoitheatre https://www.twitter.com/atoitheatre

