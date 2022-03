Festival théâtre amateur – Erquy en Scène Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy Côtes d’Armor Erquy Le quatorzième festival de la pièce courte rassemble des passionnés venus de Bretagne et d’ailleurs. Tout le week-end, des créations originales ou comédies du répertoire se succèdent à l’Ancre des Mots, proposées par des compagnies et des ateliers de théâtre amateur, toutes générations confondues. Ce weekend théâtral placé sous le signe de l’humour est aussi l’occasion d’animer la ville (commerces, déambulations autour du marché, animations dans la salle…) au début du printemps.

Le quatorzième festival de la pièce courte rassemble des passionnés venus de Bretagne et d'ailleurs. Tout le week-end, des créations originales ou comédies du répertoire se succèdent à l'Ancre des Mots, proposées par des compagnies et des ateliers de théâtre amateur, toutes générations confondues. Ce weekend théâtral placé sous le signe de l'humour est aussi l'occasion d'animer la ville (commerces, déambulations autour du marché, animations dans la salle…) au début du printemps.

Samedi 20h30, dimanche 15h

erquy@capderquy-valandre.com +33 2 57 25 22 22 https://www.erquy-enscene.fr/

