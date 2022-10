Festival Théâtre à tout âge – Fille ou Garçon

2022-12-02 – 2022-12-02 En famille à partir de 5 ans Qu’est‐ce qu’être une fille ? Un garçon ? Qu’est‐ce qui nous différencie, nous rapproche ? Comment être un garçon ou une fille aujourd’hui sans s’enfermer dans des codes ? Comment être ce que l’on a envie, comment être soi ? Après le succès de Sur la Nappe, Marion Rouxin et Éric Doria imaginent et font éclore une palette de personnages qui posent la question des différences entre les sexes. Des portraits chantés, qui tentent de prendre les modèles habituels à contre‐courant. Un spectacle où l’accent est mis sur le rythme, les percussions corporelles, tout en conservant la force mélodique et théâtrale du duo. Une forme joyeuse, énergique, humaniste et drôle. Des chansons qui parlent d’identité, d’altérité, de tolérance, d’amour, de la difficulté de grandir, de se transformer, du regard de l’autre et de notre propre construction dernière mise à jour : 2022-09-28 par

