Festival The World Today Saint-Martin Saint-Martin Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saint-Martin

Festival The World Today Saint-Martin, 26 août 2022, Saint-Martin. Festival The World Today Saint-Martin

2022-08-26 – 2022-08-27

Saint-Martin Bas-Rhin Saint-Martin EUR Elsass Vibes est une association à but non lucratif qui organise le festival The World Today à Saint-Martin, en Alsace. Composée de jeunes motivés, l’association a pour objectif de regrouper différents DJs pour proposer le weekend de fin d’été ! Le festival a lieu en extérieur sur le pré de Honcourt à Saint-Martin dans la Vallée de Villé, sous le regard étoilé du château. Elsass Vibes est une association à but non lucratif qui organise le festival The World Today à Saint-Martin, en Alsace. Composée de jeunes motivés, l’association a pour objectif de regrouper différents DJs pour proposer le weekend de fin d’été ! Le festival a lieu en extérieur sur le pré de Honcourt à Saint-Martin dans la Vallée de Villé, sous le regard étoilé du château. Saint-Martin

dernière mise à jour : 2022-04-19 par Office de tourisme du val de Villé

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saint-Martin Autres Lieu Saint-Martin Adresse Ville Saint-Martin lieuville Saint-Martin Departement Bas-Rhin

Festival The World Today Saint-Martin 2022-08-26 was last modified: by Festival The World Today Saint-Martin Saint-Martin 26 août 2022 Bas-Rhin saint martin

Saint-Martin Bas-Rhin