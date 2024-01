FESTIVAL THE GIANTS OF ROCK ZINGA ZANGA Beziers, samedi 30 mars 2024.

Pour cette 2ème édition de printemps depuis 2022 dans la prestigieuse salle du Zinga Zanga, deux emblématiques hommages de la scène pop rock new wave des années 80 seront rendus pour INXS et TEARS FOR FEARS.SHOUT – THE TEARS FOR FEARS EXPERIENCECréé en 2021 et composé de musiciens habitués à se produire sur scène, en France comme à l’étranger, le seul et unique Tribute du célèbre groupe Tears For Fears existant à ce jour dans l’hexagone.Revivez l’oeuvre du duo légendaire formé au début des années 80 par Curt Smith et Roland Orzabal au travers de leurs plus grands succès.Sowing The Seeds Of Love, Shout, Everybody Wants To Rule The World, Woman ln Chains, Pale Shelter .. et tant d’autres !Un show 100% british by SHOUT The Tears For Fears Experience.SXNI A TRIBUTE TO INXS1er hommage à INXS en France depuis 2020 et un des très rares hommages de ce magnifique combo australien, actif actuellement en Europe. Le projet SXNI Franco/Australien composé de musiciens professionnels sélectionnés afin de rendre hommage à l’un des plus grands groupes de tous les temps dans le respect et l’énergie Rock de l’œuvre qui fit le succès d’INXS durant 2 décennies.Ce Show SXNI incluant aussi, un ultime hommage à notre très regretté Michael Hutchence pour lequel de nombreuses lumières s’allument en communion à la mémoire de l’une des dernières Rockstar, sur chaque concert, avec le titre » Never tears us apart ».Spécial GuestSHAKING BONESC’est un groupe rock toulousain comme on aime ! Puissante, efficace, c’est une formation qui va droit au but dans ses compositions, ils s’appellent Shaking Bones , autrement dit, en français : Les Os Qui Tremblent !! Ils sont les invités à l’honneur de la première partie de cette magnifique soirée Pop Rock. Avec cette Véritable mécanique musicale dont le pivot central est l’artiste chanteuse Rachel Stefani, le quatuor rock indépendant compose en Français pour l’essentiel .Cette Edition célébration 2024, sera sans aucun doute un rendez-vous 2024 à ne pas manquer, une nouvelle fois avec » THE GIANTS OF ROCK » dans cette superbe salle qu’est le ZINGA ZANGA de Béziers.Le meilleur d’INXS et de TEARS FOR FEARS réunis sur un soir pour revivre les plus grands tubes de ces 2 groupes qui étaient de véritable machine à tubes.On vous donne rendez-vous pour le meilleur DU POP ROCK NEW WAVE des années 80 en 2024, dès le SAMEDI 30 MARS – 20H .PARKING GRATUIT – FOOD TRUCKS – BUVETTE SUR PLACE PROGRAMME :Ouverture En 1ère partie dès 20HSHAKING BONES (Compos Rock)20H50SXNI A TRIBUTE TO INXS22H30SHOUT – THE TEARS FOR FEARS EXPERIENCEEntrée gratuite pour enfants – 12 ans

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:00

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34