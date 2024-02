Festival Têtes en l’air Dax, vendredi 22 mars 2024.

Pendant 3 jours, les géants de Dax accueilleront 23 géants et 5 grosses têtes, 60 musiciens, 32 artistes venus de France et d’Espagne. Défilés, construction monumentale et spectacles de rues seront au programme de ces trois jours festifs !

Participez à la création d’une structure monumentale en carton

Cette construction sera réalisée par des participants de tous âges et de tous horizons, sous la direction de l’artiste Olivier Grossetête.

Elle se déroulera en trois étapes

– ateliers de pré-construction du lundi 18 au vendredi 22 mars, salle Amélie Charrière de 9 h à 17h.

– montage de l’ensemble des cartons, samedi 23 mars, parvis de la Mairie de 10h à 18h

– La déconstruction le dimanche 24 mars, parc de la Mairie à 16h un moment festif et participatif pour dire au revoir à cette structure.

Pour y participer inscrivez-vous https://www.dax.fr/festival-tetes-en-lair-je_participe/ EUR.

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

