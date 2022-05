Festival “Tête en l’R”, 16 mai 2022, .

Festival “Tête en l’R”

2022-05-16 – 2022-05-21

6 EUR Au programme de cette édition, 8 spectacles à découvrir – du théâtre, des chansons, du cirque et des contes, 8 aventures artistiques et culturelles pour les petits et les grands !

Un festival, trois lieux. L’Espace Tartalin accueillera des spectacles dans trois espaces différents, la Plaine et la Guirande, l’Espace Jean Vilar intègre le projet en accueillant également des représentations !

Nous avons choisi d’embarquer pour un monde féerique où vous pourrez au travers des activités socioculturelles et des spectacles, laisser libre-court à vos imaginaires, loin des fracas du monde.

Sur réservation – 05 49 77 51 07

Retrouvez le programme complet ici : https://aiffres.centres-sociaux.fr/festival-tete-en-lr/

Source : csc Aiffres

+33 5 49 77 51 07

aiffres.centres-sociaux.fr

dernière mise à jour : 2022-04-30 par