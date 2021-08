Festival Teste à Têtes La Teste-de-Buch, 10 septembre 2021, La Teste-de-Buch.

Festival Teste à Têtes 2021-09-10 – 2021-09-12

La Teste-de-Buch Gironde

Bienvenue à la 4ème édition du festival Teste à Têtes, évènement entièrement dédié au cirque et au théâtre de rue. Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, venez découvrir notre univers décalé et vivre un moment joyeux, ludique et spectaculaire !

Au programme : de nombreux spectacles pour petits, moyens et grands, de chouettes animations, des artistes en liberté et tout plein d’autres surprises !

Nous on y sera… et vous ?

Vous retrouvez les tarifs sur le site internet : www.ecole-cirque.fr et il est conseillé de réserver en ligne

+33 6 09 80 11 77

komono circus

dernière mise à jour : 2021-08-11 par