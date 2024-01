Festival « T’es toi, j’te cause » Conférence gesticulée Candide ou le capitalisme, pour un changement des règles du jeu MJC La Marelle Scaër, samedi 3 février 2024.

Festival « T’es toi, j’te cause » Conférence gesticulée Candide ou le capitalisme, pour un changement des règles du jeu MJC La Marelle Scaër Finistère

Par Julien Bakker

Je suis devenu propriétaire d’un appartement à Paris à 17 ans. Je suis entré sur le marché du travail comme ingénieur. Puis, je me suis interrogé sur le sens de mon travail et ma place dans le monde pour m’engager professionnellement vers des projets humanitaires au Pérou, au Brésil et au Cambodge.

Cette conférence gesticulée est une invitation qui s’appuie sur ce parcours pour interroger la notion de solidarité dans une société qui valorise la propriété lucrative et une certaine idéologie de la valeur du travail, avec un regard critique dans le contexte de projets de solidarité internationale.

Dans le cadre du Festival « T’es toi, j’te cause » organisé par la LDH​​​​​​​ Quimperlé-Concarneau .

MJC La Marelle 3 Rue Louis Pasteur

Scaër 29390 Finistère Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-03



L’événement Festival « T’es toi, j’te cause » Conférence gesticulée Candide ou le capitalisme, pour un changement des règles du jeu Scaër a été mis à jour le 2024-01-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS