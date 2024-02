Festival T’es décalé: le festival qui libère la culture. MVC Saint Etienne Bayonne, mercredi 6 mars 2024.

Du 6 au 8 mars 2024, à la MVC St Etienne, Salle Paul BRU et dans les quartiers du plateau St Etienne, dans le cadre de la semaine de la diversité , est organisé le festival t’es décalé, le festival qui libère la culture.

Venez nombreux profiter d ‘activités gratuites et spectacles à tarif réduits (5€ ou 10€) ouvert à tous. La réservation de certaines activités se fait sur inscription auprès de votre MVC ou en prévente sur le site Helloasso. Plusieurs rendez vous à retenir Ezec le Floc’h la valise le mercredi 06 mars à 17h00, la compagnie Gabko on s’en tape Mercredi 06 mars à 19h30, la compagnie Impro 4 match d’impro le jeudi 07 mars à 20h30, et le concert Patcha Mama Vendredi 08 Mars à 21h00. Mais aussi pleins d’autres animations pendant ces 3 jours. Retrouvez toute l’actualité de ce festival sur FACEBOOK, INSTAGRAM, et à l’accueil de la MVC Saint Etienne. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-08

MVC Saint Etienne 4 chemin de hargous

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine secretariat.mvcstetienne@gmail.com

