Pour 2023, le festival Terri'Thouars Blues vous propose 5 jours durant lesquels le Blues, le véritable Blues, va résonner dans les rues de Thouars et des environs. Au programme, cette année encore de nombreuses surprises, telles que Dan Livingstone, Dobrothers blues, Joey J Saye, Mathis Haug & Benoit Nogaret, Egidio Juke Ingala & The Jacknives, Eric Hughes…. ! Sans oublier les concerts off : Blues box spirit, Nandha Blues, The smart Hobos, Jacob Wild, Rain Check. Bref du plaisir à l'état pur !! +33 6 82 15 35 19

