Charbonnières-les-Vieilles Charbonnières-les-Vieilles Charbonnières-les-Vieilles, Puy-de-Dôme Festival Terres Vibrantes Charbonnières-les-Vieilles Charbonnières-les-Vieilles Catégories d’évènement: Charbonnières-les-Vieilles

Puy-de-Dôme

Festival Terres Vibrantes Charbonnières-les-Vieilles, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Charbonnières-les-Vieilles. Festival Terres Vibrantes 2021-07-09 – 2021-07-10 Association Les Musicales du Tilleul 3 chemin du four banal

Charbonnières-les-Vieilles Puy-de-Dôme Charbonnières-les-Vieilles EUR 20 Dans les Combrailles, le festival de musique Terres Vibrantes imagine la rencontre entre un territoire rural de caractère et des artistes d’exception pour nous faire voyager vers de nouveaux horizons. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Charbonnières-les-Vieilles, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Charbonnières-les-Vieilles Adresse Association Les Musicales du Tilleul 3 chemin du four banal Ville Charbonnières-les-Vieilles lieuville 46.00295#3.0514