Festival Terres et films D’ici et d’ailleurs Plouguenast-Langast, vendredi 8 mars 2024.

L’organisation du festival Terres et films D’ici et d’ailleurs correspond à une volonté de renforcer notre action de diffusion culturelle en développant une des thématiques qui nous tient à cœur la ruralité, ici et ailleurs . Nous sommes tous ruraux, heureux de vivre et de participer à la vie, à l’animation de ce territoire.

Terres et films D’ici et d’ailleurs, propose au grand public, un cinéma de caractère, des films de qualité, une ambiance conviviale (dégustations de produits fermiers…),

des invités accessibles.

Une semaine pour découvrir un cinéma authentique et pittoresque, plein d’humanité, de sensibilité et d’humour 17 films au programme 9 films documentaires 8 films de fiction 1 Rando-ciné au départ de Plouguenast le 10 Mars (Le Pontgamp 9h00)

Retrouvez le programme détaillé sut notre site. .

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-18

Cinéma Le Cithéa

Plouguenast-Langast 22150 Côtes-d’Armor Bretagne

