Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Festival Terres de Résistance Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Festival Terres de Résistance Martigues, 4 septembre 2021, Martigues. Festival Terres de Résistance 2021-09-04 08:00:00 – 2021-09-04 17:00:00 Jardin du Prieuré Avenue Flemming

Martigues Bouches-du-Rhône Samedi.

– 10h : marché paysan avec les producteurs de Lozère.

– 11h : table ronde. Le secteur de l’énergie en reconstruction. Quel avenir pour notre service public de l’énergie ?

– 12h : repas du terroir.

– 16h à 17h : table ronde. Quelle agriculture pour demain ?

– 17h à 18h30 : débat. Construire une république de biens communs.



– 20h : concert avec Jean-Claude Ferraro. Guitariste émérite et figure martégale des live !

– 21h : concert avec Sanseverino. Musique tzigane et jazz manouche.

– 23h : Set Dj Luis. Pour bien finir la nuit !



Dimanche.

– De 8h à 17h : vide grenier.

– 10h30 : table ronde. L’étang de Berre, parlons-en.

– 11h30 : grand meeting de rentrée suivi d’un apéritif républicain (offert).

– 13h : repas. Gardane de taureau en musique avec Stéphane Del Corso. Le Festival Terres de Résistance, festival des luttes, propose une programmation festive avec concerts, guinguette, débats, marché paysan et vide grenier. terresderesistance@gmail.com Samedi.

– 10h : marché paysan avec les producteurs de Lozère.

– 11h : table ronde. Le secteur de l’énergie en reconstruction. Quel avenir pour notre service public de l’énergie ?

– 12h : repas du terroir.

– 16h à 17h : table ronde. Quelle agriculture pour demain ?

– 17h à 18h30 : débat. Construire une république de biens communs.



– 20h : concert avec Jean-Claude Ferraro. Guitariste émérite et figure martégale des live !

– 21h : concert avec Sanseverino. Musique tzigane et jazz manouche.

– 23h : Set Dj Luis. Pour bien finir la nuit !



Dimanche.

– De 8h à 17h : vide grenier.

– 10h30 : table ronde. L’étang de Berre, parlons-en.

– 11h30 : grand meeting de rentrée suivi d’un apéritif républicain (offert).

– 13h : repas. Gardane de taureau en musique avec Stéphane Del Corso. dernière mise à jour : 2021-08-29 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Jardin du Prieuré Avenue Flemming Ville Martigues lieuville 43.41654#5.0584