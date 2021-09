Festival Terres de Paroles autour de FLaubert Val-de-Saâne, 5 octobre 2021, Val-de-Saâne.

Festival Terres de Paroles autour de FLaubert 2021-10-05 – 2021-10-05 Bibliothèque du Tortillard 118 Route de la Mer

Val-de-Saâne Seine-Maritime Val-de-Saâne

Rejoignez la confrérie du Gueuloir – gueuler, c’est la vie ! Quand il naît, un bébé commence par crier, car gueuler, c’est respirer. Il y a plus d’un siècle, Flaubert lançait ses « gueulades » : lectures à voix haute, quérir la preuve par l’oreille, les textes qui franchissent le mur du son. Suivons la trace du compagnon Gustave – mais sans copier ce fameux pionnier (le bougre était capable d’infliger 30 heures de lecture à ses auditeurs ; même pour un ami, c’est dur.) Le tout est de savoir gueuler. Les thèmes chers à Flaubert : l’amour, l’Orient, la censure seront déclinés en chansons, contes, poèmes, texticules, jeux de mots, slogans et autres fatras de calembredaines et billevesées. Prêtez lui vos oreilles et bienvenus, compagnons : vivons la gueule ouverte !

Places limités et respect de la législation sanitaire.

Rejoignez la confrérie du Gueuloir – gueuler, c’est la vie ! Quand il naît, un bébé commence par crier, car gueuler, c’est respirer. Il y a plus d’un siècle, Flaubert lançait ses « gueulades » : lectures à voix haute, quérir la preuve par l’oreille,…

biblio.vdsaane@yahoo.fr +33 2 35 66 25 15

Rejoignez la confrérie du Gueuloir – gueuler, c’est la vie ! Quand il naît, un bébé commence par crier, car gueuler, c’est respirer. Il y a plus d’un siècle, Flaubert lançait ses « gueulades » : lectures à voix haute, quérir la preuve par l’oreille, les textes qui franchissent le mur du son. Suivons la trace du compagnon Gustave – mais sans copier ce fameux pionnier (le bougre était capable d’infliger 30 heures de lecture à ses auditeurs ; même pour un ami, c’est dur.) Le tout est de savoir gueuler. Les thèmes chers à Flaubert : l’amour, l’Orient, la censure seront déclinés en chansons, contes, poèmes, texticules, jeux de mots, slogans et autres fatras de calembredaines et billevesées. Prêtez lui vos oreilles et bienvenus, compagnons : vivons la gueule ouverte !

Places limités et respect de la législation sanitaire.

dernière mise à jour : 2021-09-14 par