Festival Terres d’Ailleurs Museum de Toulouse, 24 novembre 2021, Toulouse.

Festival Terres d’Ailleurs

du mercredi 24 novembre au dimanche 28 novembre à Museum de Toulouse

Le Muséum de Toulouse et l’Association Délires d’encre œuvrent, main dans la main, pour asseoir et faire vivre ce festival qui a pour vocation de sensibiliser le grand public aux sciences de l’exploration et à la découverte du monde, par le biais du voyage, qu’il soit littéraire ou de terrain. En mêlant science et art et en proposant des formats éclectiques tels que conférences, projections, paroles nomades ou ateliers carnets de voyage, il contribue à une prise de conscience d’enjeux qui questionnent les rapports que nous entretenons avec la nature en général et la biodiversité en particulier. Cette 13e édition qui aura pour thème “Les expéditions scientifiques autour du monde”, se déroulera sous une forme hybride qui combinera présentiel dans l’enceinte du Muséum et distanciel via une plateforme numérique. Ainsi, que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, sachez que vous pourrez, de chez vous, assister et profiter du festival en ligne ! Le Festival Terres d’ailleurs décerne également le Prix Littéraire _Terres d’ailleurs_ présidé par **Alain Tixier**, membre de la Société des explorateurs français. Les 5 ouvrages suivants composent la sélection du prix : • La Corse – **Cristina Noacco** (Transboréal) • Paris-Téhéran à vélo – **Michael Pinatton** (Géorama) • La diagonale de la joie – **Corine Sombrun** (Albin Michel) • Impatiente – **Sylvie Samycia** (Paulsen) • Au royaume de la lumière – **Olivier Weber** (Plon) ### [// _Télécharger le programme complet_](https://terresdailleurs.org/programmes/) _// Plus d’infos sur_ [_www.deliresdencre.org_](http://www.deliresdencre.org/events/event/terres-dailleurs-a-toulouse/)

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



