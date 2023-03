FESTIVAL TERRES D’AILLEURS Machecoul-Saint-Même Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Machecoul-Saint-Même

FESTIVAL TERRES D’AILLEURS, 18 novembre 2023, Machecoul-Saint-Même . FESTIVAL TERRES D’AILLEURS 2 Rue Galilée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

2023-11-18 – 2023-12-03 Machecoul-Saint-Même

Loire-Atlantique Les films présentés embarquent le public et les scolaires du territoire vers divers pays :

Israël, Palestine, Argentine, Bolivie, Somalie, Norvège…

La sélection de cette 17ème édition éveille à la diversité des modes de vie et à la nécessité de respecter les différences.

En parallèle des projections grand- public, le festival Terre d’Ailleurs fait voyager les jeunes du territoire Sud Retz Atlantique, grâce à des séances dédiées aux classes de primaire, collège et lycée. Ce festival est organisé par la Communauté de communes Sud Retz Atlantique dans le cadre de son Projet culturel de territoire, par l’association Terre d’ailleurs au cinéma et par les cinémas de Legé et Machecoul-Saint-Même. Le Festival Terre d’Ailleurs est une invitation au voyage et à la découverte. Machecoul-Saint-Même

dernière mise à jour : 2022-11-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Machecoul-Saint-Même Autres Lieu Machecoul-Saint-Même Adresse 2 Rue Galilée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Ville Machecoul-Saint-Même Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Machecoul-Saint-Même

FESTIVAL TERRES D’AILLEURS 2023-11-18 was last modified: by FESTIVAL TERRES D’AILLEURS Machecoul-Saint-Même 18 novembre 2023 2 Rue Galilée Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique