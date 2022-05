Festival “Terre et films, d’ici et d’ailleurs” Plouguenast-Langast Plouguenast-Langast Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plouguenast-Langast

Festival "Terre et films, d'ici et d'ailleurs" Plouguenast-Langast, 6 mai 2022, Plouguenast-Langast.

2022-05-06 – 2022-05-16

Plouguenast-Langast Côtes d’Armor Plouguenast-Langast Festival sur la ruralité, échanges, rencontres, convivialité…

Au programme : 15 films – 10 films documentaires, 5 films de fiction-aventure, 7 débats, 5 réalisateurs, 1 rando ciné.

Plouguenast Cithéa Plouguenast-Langast

