Festival terre de jeux Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Ctes-d'Armor

Festival terre de jeux Beaussais-sur-Mer, 15 octobre 2022, Beaussais-sur-Mer. Festival terre de jeux

Salle des fêtes et Ludothèque Beaussais-sur-Mer Ctes-d’Armor

2022-10-15 – 2022-10-15 Beaussais-sur-Mer

Ctes-d’Armor Beaussais-sur-Mer Matinée destinée à la petite enfance. Après-midi dès 14h entre tournois et initiations. Découverte de jeux de société, escape game. Défiez vous, défiez-nous, amusez-vous ! 9h30 – 10h30 : Bébé lecteur

9h30 – 11h30 : Parcours sensoriel 14h – 17h : Jeux de société à la ludothèque

14h30 – 16h : Initiation jeu de rôle à la salle des fêtes

14h – 17h : Tournoi de Smash Bros à la salle des fêtes

14h – 17h : Maquillage à la salle des fêtes

14h – 17 : Grands jeux en bois à la salle des fêtes

14h30 – 17h : Peinture jeux de figurines salle des fêtes

14h – 17h : Coin chill à la salle des fêtes Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place. Information et réservation auprès de la ludothèque. Organisé par le pôle enfance jeunesse de Beaussais-sur-Mer. ludotheque@beaussais.fr Beaussais-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Ctes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Salle des fêtes et Ludothèque Beaussais-sur-Mer Ctes-d'Armor Ville Beaussais-sur-Mer lieuville Beaussais-sur-Mer Departement Ctes-d'Armor

Festival terre de jeux Beaussais-sur-Mer 2022-10-15 was last modified: by Festival terre de jeux Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer 15 octobre 2022 Beaussais-sur-Mer Ctes-d'Armor Salle des fêtes et Ludothèque Beaussais-sur-Mer Ctes-d'Armor

Beaussais-sur-Mer Ctes-d'Armor