Festival Terre de danses – Passe par la Fenêtre et cours Cerizay, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Cerizay.

Entre danse, cirque et théâtre, les deux interprètes cherchent à exprimer les petites (et grandes) peurs de la vie. Ils jonglent comme on esquive, comme on évite les obstacles. Conception et interprétation : Boris Couty et Maxime Sales

Durée : 45 mn. A partir de 6 ans.

