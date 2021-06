Festival Terre de Danses – Exposition « Génération danse » Nueil-les-Aubiers, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Nueil-les-Aubiers.

Festival Terre de Danses – Exposition « Génération danse » 2021-07-08 – 2021-07-08

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Nueil-les-Aubiers

La Cie Aléa Citta et le photographe Anthony Hamidovic vous proposent un retour en images du projet Génération danse, mené au printemps avec les classes de 1ères SAPAT de la MFR de Moncoutant et des résidents d’EPHAD du territoire.

Avec la participation des EHPAD Le Lac à Argentonnay, Les Magnolias de Moncoutant/S, Béthanie et La MAPHA Les Vignes de Nueil-Les-Aubiers.

Projet rendu possible grâce au soutien financier de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le CLIC du Nord Deux-Sèvres, la MFR de Moncoutant/S et la MSA.

La Cie Aléa Citta et le photographe Anthony Hamidovic vous proposent un retour en images du projet Génération danse, mené au printemps avec les classes de 1ères SAPAT de la MFR de Moncoutant et des résidents d’EPHAD du territoire.

Avec la participation des EHPAD Le Lac à Argentonnay, Les Magnolias de Moncoutant/S, Béthanie et La MAPHA Les Vignes de Nueil-Les-Aubiers.

Projet rendu possible grâce au soutien financier de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le CLIC du Nord Deux-Sèvres, la MFR de Moncoutant/S et la MSA.

+33 6 17 01 10 53

La Cie Aléa Citta et le photographe Anthony Hamidovic vous proposent un retour en images du projet Génération danse, mené au printemps avec les classes de 1ères SAPAT de la MFR de Moncoutant et des résidents d’EPHAD du territoire.

Avec la participation des EHPAD Le Lac à Argentonnay, Les Magnolias de Moncoutant/S, Béthanie et La MAPHA Les Vignes de Nueil-Les-Aubiers.

Projet rendu possible grâce au soutien financier de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le CLIC du Nord Deux-Sèvres, la MFR de Moncoutant/S et la MSA.

La Cie Aléa Citta et le photographe Anthony Hamidovic vous proposent un retour en images du projet Génération danse, mené au printemps avec les classes de 1ères SAPAT de la MFR de Moncoutant et des résidents d’EPHAD du territoire.

Avec la participation des EHPAD Le Lac à Argentonnay, Les Magnolias de Moncoutant/S, Béthanie et La MAPHA Les Vignes de Nueil-Les-Aubiers.

Projet rendu possible grâce au soutien financier de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, le CLIC du Nord Deux-Sèvres, la MFR de Moncoutant/S et la MSA.

Anthony Hamidovic