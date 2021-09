Cornebarrieu Médiathèque municipale Cornebarrieu, Haute-Garonne Festival terre d’ailleurs Médiathèque municipale Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

du mercredi 24 novembre au dimanche 28 novembre à Médiathèque municipale

Participation au 12è Prix littéraire Terres d’Ailleurs, qui récompensera le meilleur récit de voyage, d’aventure et d’exploration vécus par l’auteur. 5 ouvrages en compétition, parrainé par la Société des Explorateurs Français, avec à la tête du jury le producteur et metteur en scène Alain Tixier. Venez à la médiathèque consulter ou emprunter la sélection, et votez en ligne à partir de début novembre.

entrée libre

