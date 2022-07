Festival Terrasses du Bel-Air-Soirée Parc de la Piscine, 20 juillet 2022, .

Festival Terrasses du Bel-Air-Soirée Parc de la Piscine



2022-07-20 18:30:00 – 2022-08-19

EUR 0 Ce concert offrira un nouveau groupe Icaunais ROAD 6 FREE ROOTS BAND.

ROAD 6 FREE ROOTS BAND est né cet hiver au sein des Terrasses du Bel-Air de 2 passionnés à vouloir jouer du Blues Folk Pop revisités, compositions adaptées. Rejoints par des compagnons de même passion, les compères cabotent des Juke-Joints du Mississippi aux pubs de Londres Dublin ou Paris, pour distiller à leur façon de petites trouvailles interprétables à 2,3,4,5…p.ex.

Patrick Polixène (guitare et chant) (ex-manager de Mory Kanté), Bernard Thanron (harmonica), Fred Bernard (batterie), Jacques Paul (basse) et Benoît Harang, guitariste et luthier.

Originaire de Marseille, après la création des groupes Tchapak’n et XY teintés d’influence Rock, Soul et Funk, Stéphan Jules vous propose un tour de chant avec quelques standards musicaux.

Partagez cette invitation autour de vous !

Vous pouvez réserver votre table par tél/SMS au 06 15 04 02 40 ou sur internet https://terrassesdubelair.concert-match.com/reservations-2022.

Ce concert offrira un nouveau groupe Icaunais ROAD 6 FREE ROOTS BAND.

ROAD 6 FREE ROOTS BAND est né cet hiver au sein des Terrasses du Bel-Air de 2 passionnés à vouloir jouer du Blues Folk Pop revisités, compositions adaptées. Rejoints par des compagnons de même passion, les compères cabotent des Juke-Joints du Mississippi aux pubs de Londres Dublin ou Paris, pour distiller à leur façon de petites trouvailles interprétables à 2,3,4,5…p.ex.

Patrick Polixène (guitare et chant) (ex-manager de Mory Kanté), Bernard Thanron (harmonica), Fred Bernard (batterie), Jacques Paul (basse) et Benoît Harang, guitariste et luthier.

Originaire de Marseille, après la création des groupes Tchapak’n et XY teintés d’influence Rock, Soul et Funk, Stéphan Jules vous propose un tour de chant avec quelques standards musicaux.

Partagez cette invitation autour de vous !

Vous pouvez réserver votre table par tél/SMS au 06 15 04 02 40 ou sur internet https://terrassesdubelair.concert-match.com/reservations-2022.

dernière mise à jour : 2022-07-20 par