Festival Terrasses du Bel-Air-Soirée Jazz manouche Avallon, 30 juillet 2022, Avallon.

Festival Terrasses du Bel-Air-Soirée Jazz manouche

2022-07-30 – 2022-07-30

EUR 0 Le groupe icaunais de Jazz Manouche CASTEL SWING existe depuis maintenant une dizaine d’années. L’immense plaisir à parcourir entre amis une partie du répertoire de Django Reinhardt, entre autres, amène le groupe originaire de Mailly le Château, à celui de le partager en public dans la convivialité. En guitare solo, Xavier Chevau ; guitare rythmique, Pierre Didier ; Cajon, Ali Fella et Contrebasse, Dominique Sala. CASTEL SWING est devenu ainsi un groupe de Jazz Manouche à part entière, reconnu dans le département pour la qualité de ses prestations. Ce concert offrira en 1ère partie un nouveau groupe Icaunais ROAD 6 FREE ROOTS BAND, ROAD 6 FREE ROOTS BAND est né cet hiver de 2 passionnés à vouloir jouer du Blues Folk Pop revisités, compositions adaptées. Rejoints par des compagnons de même passion, les compères cabotent des Juke-Joints du Mississippi aux pubs de Londres Dublin ou Paris, pour distiller à leur façon de petites trouvailles interprétables à 2,3,4,5…p.ex. Patrick Polixène (guitarre et chant) (ex-manager de Mory Kanté), Bernard Thanron (harmonica), Fred Bernard (batterie), Jacques Paul (basse) et Benoît Harang, guitarriste et luthier.

