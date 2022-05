Festival Ternois Ludik 2ème édition Saint-Pol-sur-Ternoise Saint-Pol-sur-Ternoise Catégorie d’évènement: Saint-Pol-sur-Ternoise

Festival Ternois Ludik 2ème édition
Saint-Pol-sur-Ternoise, 21 mai 2022

Le monde du jeu s'invite à Saint-Pol-sur-Ternoise ! La 2ème édition du festival du jeu organisé par TernoisCom aura lieu le 21 mai prochain. Auteurs de jeu, associations de joueurs, boutiques de jeu. Les animateurs de la ludothèque seront à votre disposition pour vous faire découvrir le jeu de société sous toutes ses formes ! nBien d'autres surprises vous attendent.

jeunesse@ternoiscom.fr +33 3 21 04 01 68 https://www.ternoiscom.fr/

