du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Transfert

Transfert présente le FESTIVAL TER-TER, un nouvel événement de trois jours réunissant trois disciplines artistiques : arts de la rue, cirque et musique. Du 17 au 19 septembre, Transfert met en avant autant de jeunes talents régionaux que des compagnies confirmées venant de toute la France. La programmation de ces 3 jours fera se côtoyer des formes spectaculaires avec des propositions plus intimistes, des spectacles déjà rodés avec des présentations d’étapes de travail d’artistes en résidence à Transfert, des ateliers d’initiations au cirque, des performances acrobatiques et des moments de poésie. Le festival Ter-Ter sera l’occasion de mettre en avant la richesse et la diversité de la création en espace public sur un site unique, accessible gratuitement à toutes et tous.

Entrée libre, Gratuit

Programmation pluridisciplinaire (concerts, ateliers, DJ set, visites guidées…) Transfert Rue Abbé Grégoire, 44400 Rezé Rezé Loire-Atlantique

2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T02:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T02:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T22:00:00

