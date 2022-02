Festival Télérama Enfants: spectacle musical et projection « Jardins Enchantés ». Monségur, 20 février 2022, Monségur.

Festival Télérama Enfants: spectacle musical et projection « Jardins Enchantés ». Monségur

2022-02-20 10:00:00 – 2022-02-20

Monségur Gironde

Une belle mâtinée avec à 10h un spectacle puis une séance de cinéma dans le cadre du festival Télérama enfants!

Découvrez « Accords de Sensible » par la Cie Seuls les Poissons, un duo musical et visuel dans un spectacle poétique et burlesque. Ensuite laissez vous porter par la magie de » Jardins enchantés » et ses six courts métrages.

En partenariat avec l’ACPG.

+33 5 56 71 95 58

Jardins Enchantés

Monségur

