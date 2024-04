Festival Télérama Enfants L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois, samedi 13 avril 2024.

Festival Télérama Enfants L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Les films à découvrir

PAT ET MAT UN DERNIER TOUR DE VIS (dès 3 ans)

En Avant-Première

0h 40min

Programme de 5 courts métrages d’animation réalisés par Marek Beneš.

La séance du SAM. 13/04 à 16h sera suivie d’un goûter et d’un atelier pâte à modeler.

ARRIETTY LE PETIT MONDE DES CHAPARDEURS (dès 6 ans)

1h 34min De Hiromasa Yonebayashi

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un grand jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît les règles on n’emprunte que ce dont on a besoin, en si petite quantité que les habitants de la maison ne s’en aperçoivent pas. Plus important encore, on se méfie du chat, des rats, et interdiction absolue d’être vus par les humains sous peine d’être obligés de déménager. Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu’un jeune garçon, Sho, arrive à la maison pour se reposer avant une grave opération, elle sent que tout sera différent. Entre la jeune fille et celui qu’elle voit comme un géant, se noue une amitié que personne ne pourra oublier…

Bande-annonce https://youtu.be/RYwYgH9uA_8?feature=shared

SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D’AIR (dès 6 ans)

De Benoît Chieux Durée 1h20

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes… Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu’elles l’imaginent ?

Bande-annonce https://youtu.be/1hvhVK9utYo?feature=shared

La séance du MAR. 23/04 à 14h30 sera suivie d’un goûter et d’un atelier coloriage.

+ d’infos www.etoilecinema.com 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-30

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

