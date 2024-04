Festival Télérama Enfants Marseille 1er Arrondissement, samedi 13 avril 2024.

Festival Télérama Enfants Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tous à la 7e édition du Festival cinéma Télérama Enfants !Enfants

La 7e édition du Festival Cinéma Enfants Télérama/AFCAE, organisé par l’AFCAE et Télérama, aura lieu du 13 au 30 avril 2024.

­­

Cette nouvelle édition est l’occasion d’une nouvelle forme de programmation constituée de trois sélections distinctes



10 films ou programmes de courts métrages autour de la thématique « Face à face, côte à côte ». Vivre ensemble, c’est se regarder, se découvrir, parfois dans l’adversité mais aussi dans la complicité, accepter les différences et vivre plein d’aventures. Au travers du thème Face à face, côte à côte , l’AFCAE et Télérama invitent les jeunes spectateurs·rices à s’interroger sur leurs liens de solidarité grâce à une sélection de films pour (re)découvrir des duos improbables et explosifs sur grand écran !



5 films ou programmes de courts métrages récemment sortis en salles



4 films en avant-première choisis par la rédaction cinéma de Télérama en concertation avec l’AFCAE.





Au programme



La séléection des films « Face à face, côte à côte »



• À partir de 3 ans

« Gros-Pois et Petit-Point » de Uzi Geffenblad et Lotta Geffenblad

[Les Films du Préau, 43 min, sortie le 30 novembre 2011]



• À partir de 4 ans

« Perdu ? Retrouvé ! » Programme de courts métrages

[Les Films du Préau, 41 min, sortie le 1er décembre 2010]



• À partir de 5 ans



« Arrietty et le petit monde des chapardeurs » d’Hiromasa Yonebayashi

[Wild Bunch Distribution, 1h34, sortie le 12 janvier 2011]



« Mon tonton ce tatoueur tatoué » de Karla von Bengtson

[Cinéma Public Films, 45 min, sortie le 17 octobre 2012]



• À partir de 6 ans



« Mia et le Migou » de Jacques-Rémy Girerd

[Gebeka Films, 1h31, sortie le 10 décembre 2008]



« Chicken Run » de Nick Park

[Pathé Films, 1h24, sortie le 13 décembre 2000]



• À partir de 7 ans

« La Vie de château » de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi

[Gebeka Films, 48 min, sortie le 8 septembre 2021]



• À partir de 8 ans

« Chantons sous la pluie » de Gene Kelly et Stanley Donen

[Warner Bros., 1h43, VO/VF, sortie le 11 septembre 1953]



• À partir de 9 ans

« Ma vie de courgette » de Claude Barras

[Gebeka Films, 1h06, sortie le 19 octobre 2016]



• À partir de 12 ans

« Un vrai bonhomme » de Benjamin Parent

[Ad Vitam, 1h28, sortie le 8 janvier 2020]





••• Les films sortis récemment



• À partir de 6 ans

« Les Petits Singuliers » Programme de courts métrages

[Les Films du Préau, 47 min, sortie le 7 février 2024]



• À partir de 7 ans



« Sirocco et le royaume des courants d’air » de Benoît Chieux

[Haut et Court, 1h20, sortie le 13 décembre 2023]



« Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci » de Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon

[KMBO, 1h37, sortie le 31 janvier 2024]



• À partir de 8 ans



« Mon ami robot » de Pablo Berger

[Wild Bunch Distribution, 1h41, sortie le 27 décembre 2023]



« ­Le Royaume de Kensuké » de Neil Boyle et Kirk Hendry

[Le Pacte, 1h24, sortie le 7 février 2024]





••• Les avant-premières



• À partir de 3 ans

« Pat et Mat, un dernier tour de vis » de Marek Beneš

[Cinéma Public Films, 38 min, sortie septembre 2024]



• À partir de 5 ans



« Super Lion » de Rasmus A. Sivertsen

[KMBO, 1h16, sortie le 8 mai 2024]



« Maya donne-moi un titre » de Michel Gondry

[The Jokers Films, 1h, automne 2024]



• À partir de 11 ans

« Le Jour où j’ai rencontré ma mère » de Zara Dwinger

[Les Films du Préau, 1h32, sortie le 17 avril 2024]





Programme et horaires des séances sur le site des cinémas participants au Festival. 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-30

Dans les salles Art et Essai

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Festival Télérama Enfants Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-28 par Ville de Marseille