Festival Télérama enfants ! Marseille 1er Arrondissement, 9 février 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Festival Télérama enfants ! Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement

2022-02-09 – 2022-02-20 Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

3.5 3.5 Dans le cadre du Festival Cinéma Enfants de Télérama, votre salle préférée de cinéma vous propose une sélection de films jeunesse récents, et une avant-première, pour 3,50 € la séance sur présentation du pass Télérama !



Au programme des Variétés :



• Mercredi 9 février à 16h – Avant-première – Suivi d’un atelier de construction !

Icare – Carlo Vogele [1h15, Sortie le 30 mars, à partir de 8 ans]



•Jeudi 10 février à 16h10

Les Voisins de mes voisins sont mes voisins – Anne-Laure Daffis et Léo Marchand [1h33, à partir de 9 ans]



• Vendredi 11 février à 16h10

Laurel et Hardy : premiers coups de génie – programme de court-métrages [59 min, à partir de 6 ans]



• Samedi 12 février à 16h – Suivi d’un goûter !

Vanille – programme de court-métrages [43 min, à partir de 5 ans]



• Mardi 15 février à 16h30

Lynx – Laurent Geslin [1h22, à partir de 8 ans]



• Mercredi 16 février à 15h45 – Suivi d’un atelier sur le cinéma muet et burlesque !

Laurel et Hardy : premiers coups de génie – programme de court-métrages [59 min, à partir de 6 ans]



• Jeudi 17 février à 16h15

Lynx – Laurent Geslin [1h22, à partir de 8 ans]



• Vendredi 18 février à 16h15

Vanille – programme de court-métrages [43 min, à partir de 5 ans]



• Dimanche 20 février à 15h30 – Suivi d’un goûter !

Les Voisins de mes voisins sont mes voisins – Anne-Laure Daffis et Léo Marchand [1h33, à partir de 9 ans]



Les informations sur les films sont à retrouver sur cesar-varietes.com.

