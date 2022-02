Festival Télérama enfants: éveil musical et projection de “Vanille” Monségur, 27 février 2022, Monségur.

Festival Télérama enfants: éveil musical et projection de “Vanille” Cinéma 7 Rue Porte du Dropt Monségur

2022-02-27 14:30:00 – 2022-02-27 Cinéma 7 Rue Porte du Dropt

Monségur Gironde Monségur

Découvrez “Vanille”, petite parisienne en Guadeloupe et suivez la dans son aventure à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique.

Juste avant la projection un mini concert et un éveil musical proposé avec Ita et Michaël éveilleront les sens des plus petits!

En partenariat avec l’ACPG.

Découvrez “Vanille”, petite parisienne en Guadeloupe et suivez la dans son aventure à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique.

Juste avant la projection un mini concert et un éveil musical proposé avec Ita et Michaël éveilleront les sens des plus petits!

En partenariat avec l’ACPG.

+33 5 56 71 95 58

Découvrez “Vanille”, petite parisienne en Guadeloupe et suivez la dans son aventure à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique.

Juste avant la projection un mini concert et un éveil musical proposé avec Ita et Michaël éveilleront les sens des plus petits!

En partenariat avec l’ACPG.

Vanille

Cinéma 7 Rue Porte du Dropt Monségur

dernière mise à jour : 2022-02-17 par OT de l’Entre-deux-Mers