Festival Télérama enfants Cinéma Studio 7 Auzielle Auzielle, dimanche 14 avril 2024.

Festival Télérama enfants La 7e édition du Festival Cinéma Enfants Télérama/AFCAE, organisé par l’AFCAE et Télérama, aura lieu du 13 au 30 avril 2024. 14 – 28 avril Cinéma Studio 7 Auzielle 3,50€ pour les porteurs du pass, ou tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T14:30:00+02:00 – 2024-04-14T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-28T14:30:00+02:00 – 2024-04-28T16:00:00+02:00

Cette nouvelle édition est l’occasion de vous proposer 1 film en avant-première et également des animations et ateliers autour des films de la sélection.

Le tarif est de 3,50€ pour toute la famille sur présentation du Pass à retrouver dans Télérama et sur telerama.fr.

Retrouvez les détails sur notre site www.cinemastudio7.com

Cinéma Studio 7 Auzielle chemin des écoliers Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie 05 61 39 02 37 https://www.cinemastudio7.com/ https://www.facebook.com/Cinema-Studio-7-Auzielle-347983955279251/?ref=br_rs [{« type »: « phone », « value »: « 0561390237 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemastudio7.com »}] [{« link »: « http://www.cinemastudio7.com »}] Cinéma

cinéma jeune public