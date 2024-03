Festival Télérama Enfants Cinéma La Lanterne Bègles, vendredi 12 avril 2024.

Festival Télérama Enfants La 7e édition du Festival Cinéma Enfants Télérama/AFCAE, organisé par l’AFCAE et Télérama, aura lieu du 13 au 28 avril 2024 à La Lanterne ! 13 – 30 avril Cinéma La Lanterne 3,50€ pour toute la famille sur présentation du Pass Télérama, Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€ ,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T00:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-30T00:00:00+02:00 – 2024-04-30T23:59:00+02:00

Des avant-premières, des films récents et des films à (re)découvrir autour de la thématique « Face à face, côte à côte ».

Le tarif est de 3,50€ pour toute la famille sur présentation du Pass à retrouver dans Télérama et sur telerama.fr.

Les films programmés : Chicken Run, Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs, Le Royaume de Kensuké & Gros-pois et Petit-point

+ 2 avant-premières : Le jour où j’ai rencontré ma mère (dès 11 ans), le 14 avril à 16h & Pat et Mat : Un dernier tour de vis (dès 3 ans) le 28 avril à 10h30.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

cinéma bègles