Festival Télérama enfants CINE PTIT DEJ mercredi 24 avril à 10h30 « Gros pois et Petit point ». Cinéma les enfants du Paradis Chartres, mercredi 24 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T10:30:00+02:00 – 2024-04-24T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T10:30:00+02:00 – 2024-04-24T12:00:00+02:00

Synopsis

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Et ils sont très heureux comme ça. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec imagination, observation et expérimentation… Un délice pour les plus petits.

30 novembre 2011 en salle | 0h 43min | Animation, Famille

De Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad | Par Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad

Avec Stina Ekblad

Titre original Prick och Fläck

À PARTIR DE 3 ANS

Cinéma les enfants du Paradis 13 place de la Porte Saint Michel 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

FESTIVAL TELERAMA séance enfant