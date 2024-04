Festival Télérama enfants ATELIER fabrique ton moulin à vent jeudi 25 avril à 14h « Sirocco » de Benoit Chieux. Cinéma les enfants du Paradis Chartres, jeudi 25 avril 2024.

Festival Télérama enfants ATELIER fabrique ton moulin à vent jeudi 25 avril à 14h « Sirocco » de Benoit Chieux. Festival Télérama enfants ATELIER jeudi 25 avril à 14h « Sirocco » de Benoit Chieux. Jeudi 25 avril, 14h00 Cinéma les enfants du Paradis Le tarif est de 3,50€ pour toute la famille sur présentation du Pass à retrouver dans Télérama et sur telerama.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T14:00:00+02:00 – 2024-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T14:00:00+02:00 – 2024-04-25T17:00:00+02:00

Synopsis

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes… Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu’elles l’imaginent ?

13 décembre 2023 en salle | 1h 20min | Animation

De Benoît Chieux | Par Benoît Chieux, Alain Gagnol

Avec Loïse Charpentier, Maryne Bertieaux, Aurélie Konaté

À PARTIR DE 6 ANS

Cinéma les enfants du Paradis 13 place de la Porte Saint Michel 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

FESTIVAL TELERAMA séance enfant