Festival Télérama :

– Les passagers de la nuit : Mercredi 18 et lundi 23.

– R.M.N : Mercredi 18 et lundi 23.

– AS Bestas : Vendredi 20 et dimanche 22.

– Contes du hasard et autres Fantaisies : Samedi 21 et dimanche 22.

– La conspiration du Caire : Samedi 21 et mardi 24.

– Le Serment de Pamfir : Vendredi 20 et dimanche 22.

– Chroniques d’une liaison passagère : Samedi 21 et lundi 23.

