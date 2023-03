Festival Tek A(rt) – Yūrei Théâtre Comoedia, 14 mars 2023, Marmande .

Par Sine Quan Non Art « Yūrei », véritable trio explosif alliant une danseuse sur pointes aux allures de poupée cyborg et un danseur électro semblant tout droit sorti d’un manga ! Dans un décor fantasmagorique, ces deux créatures ultramodernes ravivent l’esprit du Japon technologique et légendaire, où les fantômes et les âmes des défunts – les yūrei – entrent en communication avec les vivants. Coloré, hypnotique, ce clash des cultures est mené avec maestria par un MC beatboxer. Adeptes d’un art chorégraphique total, Jonathan Pranlas-Descours et Christophe Béranger réussissent un voyage futuriste et onirique.

– Tout public, dès 7 ans.

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

– En ligne https://comoedia-marmande.box.fr/fiche/yurei/1821903

