Festival Tek A(rt) Ticket – Fahrenheit 451 Marmande, 18 mars 2022, Marmande.

Festival Tek A(rt) Ticket – Fahrenheit 451 Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-18 22:25:00 Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye

Marmande Lot-et-Garonne Marmande

EUR 6 12 Dans le cadre du Festival Tek A(rt) Ticket, Théâtre numérique et sensitif. Les Arpenteurs de l’invisible D’après le texte de Ray Bradbury.

451°F, c’est la température à laquelle le papier s’enflamme et se consume.

Les arpenteurs de l’invisible interrogent notre présent, en transposant Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, œuvre

d’anticipation dystopique écrite en 1953, dans un futur proche où les dérives d’aujourd’hui auraient triomphé.

Ils projettent cette œuvre en mettant en scène une société obsédée par la destruction des livres, symboles d’altérité, dans une société conditionnée par l’hyperconnexion, l’immédiateté, l’hypertrophie du moi et l’explosion des fake news.

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande, ou en ligne.

Théâtre numérique et sensitif Fahrenheit 451.

+33 5 53 64 44 44

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande

